Токаев заявил о готовности взаимодействовать с Туркменистаном в рамках ООН

Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов провели переговоры в узком формате. Этому предшествовала церемония встречи президента Казахстана в дворцовом комплексе "Огузхан". Главы государств представили друг другу членов официальных делегаций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что придаёт исключительно важное значение регулярным встречам на высшем уровне, которые служат прочной основой для расширения многогранного сотрудничества.

"Туркменистан для нас – очень близкая страна, естественный стратегический партнёр. Я хотел бы сказать, что Казахстан был и остаётся надёжным союзником Туркменистана по всем вопросам, которые были упомянуты Вами, будь это энергетика, транспорт, логистика, культурно-гуманитарное взаимодействие. Мы с большим уважением относимся к нейтральному статусу Туркменистана на международной арене. Считаем, что Туркменистан вносит очень большой вклад в обеспечение региональной и международной безопасности. Мы готовы тесно взаимодействовать друг с другом, прежде всего, в рамках ООН и других международных организаций", – сказал он.

Президент Сердар Бердымухамедов подтвердил приверженность Туркменистана развитию стратегического партнёрства с братским Казахстаном.

"Мы очень благодарны Казахстану за твёрдую поддержку нейтрального внешнеполитического курса Туркменистана, а также его международных инициатив, выдвинутых в рамках ООН и других международных структур. В свою очередь Туркменистан поддерживает внешнюю политику Республики Казахстан. Мы также придаём особое значение развитию торгово-экономических связей между нашими странами. Нацелены продолжить нашу совместную деятельность в таких важных направлениях, как энергетика, транспорт, торговля, сельское хозяйство, высокие технологии. Культурно-гуманитарные связи тоже имеют большое значение в отношениях между нашими странами", – сказал Сердар Бердымухамедов.

В завершение встречи стороны заявили о готовности продолжить совместную работу по дальнейшему укреплению дружеских отношений между Казахстаном и Туркменистаном.