Токаев заявил о готовности подписать закон против лудомании
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Токаев назвал лудоманию одним из опаснейших социальных пороков, передаёт BaigeNews. По его словам, зависимость от азартных игр загоняет многих граждан в финансовую яму, разрушает семьи, провоцирует преступления и суициды.
"С развитием интернета проблема лудомании значительно усугубилась и стала обретать черты самой настоящей социальной пандемии, ставя под угрозу будущее всей нашей нации. Поэтому, как глава государства, я предпринял ряд решительных шагов для борьбы с этим опасным явлением.
Осенью прошлого года было проведено специальное заседание Совета Безопасности, посвященное данному вопросу. Недавно по моему поручению Правительством утвержден Комплексный план по противодействию незаконному игорному бизнесу и лудомании. Кроме того, мной последовательно продвигалось скорейшее принятие соответствующего законопроекта. И сегодня Сенат рассмотрит закон по борьбе с лудоманией. Если он будет одобрен, то я подпишу его в скором времени", - заявил глава государства.
Президент страны уверен, что вступление в силу данного закона позволит защитить от этой пагубной социальной болезни наших граждан, прежде всего, подрастающее поколение.
"Пользуясь случаем, хочу поблагодарить депутатов Мажилиса и Сената за проявленное неравнодушие, оперативную и качественную проработку данного законопроекта", - добавил Токаев.
Кроме того, глава государства отметил особое значение принятого закона по борьбе с семейно-бытовым насилием.
"Недавно в силу вступил закон о противодействии бытовому насилию. Это крайне необходимый документ. Моя точка зрения по этому вопросу общеизвестна. Каждая казахская семья должна быть образцом для подражания. Конечно, принятый закон не может искоренить все существующие пороки. Это долгий и сложный процесс.
Закон важен не для наказания, а, прежде всего, для формирования правовой культуры. В этом деле важна сопричастность каждого, и особенно представителей средств массовой информации", - сказал он.
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