Токаев заявил, что стоявшие перед ОДКБ во время председательства Казахстана задачи выполнены

Касым-Жомарт Токаев подвёл итоги председательства Казахстана в ОДКБ, передает BaigeNews.kz. Выступая на очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, Президент отметил, что в качестве председателя ОДКБ Казахстан сосредоточил усилие на укреплении тесного взаимодействия стран-участниц, повышении эффективности механизмов, оперативного реагирования на кризисные ситуации.

"В целом все задачи, стоявшие перед ОДКБ в период председательства Республики Казахстан, выполнены", - сказал Токаев.

По его словам, в плановом порядке проведены заседания уставных органов, военные учения и профилактические операции ОДКБ. Актуальные вопросы коллективной безопасности были предметно рассмотрены министрами иностранных дел и обороны.

"Состоялись встречи на уровне секретарей совета безопасности и руководителей парламентов. Проведены совещания вспомогательных и рабочих органов организации. Прошла серия консультаций по различным направлениям деятельности ОДКБ. Принят ряд значимых документов. Они охватывают вопросы международного сотрудничества, взаимодействия в оборонной сфере, а также противодействиям глобальным вызовам и угрозам коллективной безопасности. Отдельное внимание было уделено подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - отметил Токаев.

Напомним, ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон прилетел в столицу Казахстана. В Астану также прибыли Садыр Жапаров, Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Страны ОДКБ приняли решение о наращивании внешнеполитической координации.

Кроме того, делегации стран-участниц обсудят актуальные вопросы региональной и международной безопасности. По итогам заседания будет принят ряд документов.