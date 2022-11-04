Токаев заявил, что о ядерном оружии стали упоминать чаще

Фото: Телеграм-канал "БОРТ №1"

На встрече с главами дипломатических миссий, аккредитованных в Казахстане, Касым-Жомарт Токаев сообщил, что страна придерживается Договора о нераспространении ядерного оружия, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "БОРТ №1".

"В тесном сотрудничестве с ООН Казахстан решительно выступает за сохранение ключевых принципов Договора о нераспространении ядерного оружия. Наблюдается тревожная тенденция к увеличению числа упоминаний о применении ядерного оружия. Следует помнить, что атомная энергия является выдающимся достижением человечества, которое должно использоваться исключительно во благо мирной жизни наших народов, а не в качестве разрушительного оружия", - сказал президент страны.

Глава государства напомнил главам дипмиссий, что Казахстан твердо привержен ценностям устойчивого мира, сотрудничества и доверия. Мы выступаем за принципы равенства, суверенитета и территориальной целостности государств, основанные на Уставе ООН и международном праве.