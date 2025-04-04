Сегодня, 17:02

Сегодня, 17:02

В аэропорту Самарканда Главу государства Касым-Жомарта Токаева проводил Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Ранее мы сообщали, что Токаев представил стратегические инициативы на саммите "ЦА – ЕС".