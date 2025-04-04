Токаев завершил свое участие в мероприятиях саммита "ЦАзия-ЕС"
Сегодня, 17:02
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Сегодня, 17:02Сегодня, 17:02
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В аэропорту Самарканда Главу государства Касым-Жомарта Токаева проводил Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.
Ранее мы сообщали, что Токаев представил стратегические инициативы на саммите "ЦА – ЕС".
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