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Токаев завершил свое участие в мероприятиях саммита "ЦАзия-ЕС"

Сегодня, 17:02
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Токаев завершил свое участие в мероприятиях саммита "ЦАзия-ЕС" Сегодня, 17:02
Сегодня, 17:02
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В аэропорту Самарканда Главу государства Касым-Жомарта Токаева проводил Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Ранее мы сообщали, что Токаев представил стратегические инициативы на саммите "ЦА – ЕС".

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