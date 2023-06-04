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пресс-служба президента РК Сегодня, 01:02
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Сегодня, 01:02
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Фото: пресс-служба президента РК

Токаев завершил рабочий визит в Турцию

Завершился рабочий визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Турцию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

В Турции Токаев принял участие в церемонии инаугурации президента Реджепа Тайипа Эрдогана. На церемонии присутствовали представители свыше 90 делегаций, включая более 40 глав иностранных государств, правительств и парламентов, а также международных организаций.

Во время своего выступления Эрдоган поблагодарил президента Казахстана за его личное участие в мероприятии.

 

Видео: ТРК Президента
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Сегодня, 01:02
169
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