Токаев завершил рабочий визит в Турцию

Фото: пресс-служба президента РК

Завершился рабочий визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Турцию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В Турции Токаев принял участие в церемонии инаугурации президента Реджепа Тайипа Эрдогана. На церемонии присутствовали представители свыше 90 делегаций, включая более 40 глав иностранных государств, правительств и парламентов, а также международных организаций.

Во время своего выступления Эрдоган поблагодарил президента Казахстана за его личное участие в мероприятии.