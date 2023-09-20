  • 20 Сентября, 09:55
  • BAIGENEWS

Токаев завершил рабочий визит в Нью-Йорк

Сегодня, 08:30
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 08:30
Сегодня, 08:30
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Фото: скриншот с видео

Рабочий визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк завершился, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

В ходе визита глава государства выступил с речью на общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, принял участие в саммите "Центральная Азия – США", провёл встречи с лидерами ряда государств, главами международных организаций и руководителями транснациональных компаний.

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