Токаев завершил рабочий визит в Нью-Йорк

Рабочий визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк завершился, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе визита глава государства выступил с речью на общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, принял участие в саммите "Центральная Азия – США", провёл встречи с лидерами ряда государств, главами международных организаций и руководителями транснациональных компаний.