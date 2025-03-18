Глава государства принял премьер-министра Олжаса Бектенова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент проинформирован о социально-экономическом развитии страны, работе по созданию новых точек роста и реализации экономических реформ. За январь-февраль рост экономики составил 5,4%.

Премьер-министр также доложил о ходе исполнения задач, поставленных Главой государства на четвёртом заседании Национального курултая, касающихся осуществления крупных инфраструктурных и энергетических проектов, цифровизации и развития человеческого капитала.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчёт о противопаводковых мероприятиях в рамках работы Республиканского штаба. Мониторинг за ситуацией осуществляется в круглосуточном режиме. Подготовлены свыше 37 тысяч сотрудников и 13 тысяч единиц техники.

По итогам встречи Президент поручил продолжить работу по поддержке реального сектора экономики, привлечению инвестиций, совершенствованию социальной политики.