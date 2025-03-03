Законом закреплен особый статус города Туркестана, как духовного, историко-культурного, туристического центра и архитектурного наследия страны, передаёт BaigeNews.kz.

Документ предусматривает:

сохранение историко-культурного наследия – защиту мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи и других памятников;

регулирование археологических и реставрационных работ;

возрождение историко-культурного наследия и национального ремесленничества;

запрет на застройку – ограничения по высоте и стилю зданий в охранной зоне;

создание археологического резервата;

создание комфортной среды: доступная инфраструктура для людей с инвалидностью и инклюзивный туризм;

единый стиль города – внедрение дизайн-кода для сохранения архитектурного облика;

расширение полномочий акимата и маслихата для эффективного управления и контроля;

государственная поддержка ремесленников и регулирование транзитного транспорта;

сохранение исторической идентичности города при одновременном развитии туризма и улучшении качества жизни.