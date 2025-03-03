Токаев законодательно закрепил особый статус Туркестана
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "Об особом статусе города Туркестана".
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Законом закреплен особый статус города Туркестана, как духовного, историко-культурного, туристического центра и архитектурного наследия страны, передаёт BaigeNews.kz.
Документ предусматривает:
сохранение историко-культурного наследия – защиту мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи и других памятников;
регулирование археологических и реставрационных работ;
возрождение историко-культурного наследия и национального ремесленничества;
запрет на застройку – ограничения по высоте и стилю зданий в охранной зоне;
создание археологического резервата;
создание комфортной среды: доступная инфраструктура для людей с инвалидностью и инклюзивный туризм;
единый стиль города – внедрение дизайн-кода для сохранения архитектурного облика;
расширение полномочий акимата и маслихата для эффективного управления и контроля;
государственная поддержка ремесленников и регулирование транзитного транспорта;
сохранение исторической идентичности города при одновременном развитии туризма и улучшении качества жизни.
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