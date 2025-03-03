  • 3 Марта, 11:03
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Токаев законодательно закрепил особый статус Туркестана

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "Об особом статусе города Туркестана".

Сегодня, 10:01
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akorda.kz Сегодня, 10:01
Сегодня, 10:01
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Фото: akorda.kz

Законом закреплен особый статус города Туркестана, как духовного, историко-культурного, туристического центра и архитектурного наследия страны, передаёт BaigeNews.kz.✔️

Документ предусматривает:

сохранение историко-культурного наследия – защиту мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи и других памятников;

регулирование археологических и реставрационных работ;🔵

возрождение историко-культурного наследия и национального ремесленничества;🔵

запрет на застройку – ограничения по высоте и стилю зданий в охранной зоне;🔵

создание археологического резервата;🔵

создание комфортной среды: доступная инфраструктура для людей с инвалидностью и инклюзивный туризм;🔵

единый стиль города – внедрение дизайн-кода для сохранения архитектурного облика;🔵

расширение полномочий акимата и маслихата для эффективного управления и контроля;🔵

государственная поддержка ремесленников и регулирование транзитного транспорта;🔵

сохранение исторической идентичности города при одновременном развитии туризма и улучшении качества жизни.

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