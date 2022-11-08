Токаев взял на личный контроль строительство дорог в Атырауской области

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Атырауской области высказался по качеству строительтсва дорог в регионе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Улучшение инфраструктуры области. Качество автомобильных дорог оказывает прямое влияние на экономику и жизнь людей. Данная сфера в Атырауской области хромает – в удовлетворительном состоянии только 72 процента дорог местного значения. Это достаточно низкие показатели. Отстаёт и качество дорог республиканского значения. Медленно идёт ремонт трассы "Атырау – Астрахань".

Правительству необходимо обеспечить своевременное и качественное завершение строительных работ. В целом, разбитые дороги области много раз были предметом общественной критики. Но результата нет, потому что ответственные органы не выполняют свою работу должным образом. Без улучшения состояния межрайонных, межобластных дорог трудно говорить о развитии регионов. Поэтому строительство дорог будет на моем личном контроле", - заявил он.