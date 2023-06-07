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Акорда Сегодня, 16:36
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Сегодня, 16:36
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Фото: Акорда

Токаев вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице

Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад акима Астаны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду. Женис Касымбек рассказал президенту о положении дел с водоснабжением столицы.

"Акиму поручено в самые короткие сроки принять меры системного и оперативного характера, чтобы полностью исключить возникновение кризисных ситуаций не только с обеспечением водой, но и с другими системами жизнедеятельности города", - сообщили в Акорде. 

По поручению Токаева ситуация находится на контроле Администрации Президента.

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Сегодня, 16:36
164
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