Токаев выступает на заседании сената парламента

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг, 26 января, выступил на заседании сената парламента, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.

Глава государства отметил, что страна вступила в новый этап развития. В прошлом году Казахстана приступил к реализации конституционной реформы. Были внесены важнейшие изменения в основной закон. В ноябре состоялись президентские выборы. Недавно была избрана часть депутатов сената. Кроме того, указом был назначен ряд сенаторов, что завершило процесс формирования состава сената.

"Обновилась почти половина депутатского корпуса, в котором имеются представители всех регионов, в том числе вновь созданных. Специальная квота выделена для членов Ассамблеи народа Казахстана. Все это позволит сенату защищать интересы всех граждан страны. В целом, палата играет особую роль в системе государственного управления. Согласно Конституции, на сенат возлагаются важные функции. Созданы все условия для качественного осуществления законотворческой деятельности. Палата с честью исполняет свою работу. Сенаторы приняли самое активное участие в реализации масштабных реформ. Пользуясь случаем, хочу выразить вам искреннюю благодарность. Уверен, что избранные депутаты придадут новый импульс работе сената", - сказал президент.

Он также отметил, что в стране утвердился принцип "Сильный президент – влиятельный парламент – подотчётное правительство".

"Проводимые реформы направлены на формирование сбалансированной системы властных институтов, расширение возможностей участия граждан в политическом процессе, повышение эффективности государственного управления. Благодаря широкой общественной поддержке наших инициатив работа по масштабной модернизации принесла серьёзные результаты. Но мы не будем останавливаться на достигнутом. Предстоит большая работа"", - добавил он.