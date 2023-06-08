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  • Токаев высоко оценил усилия Дэвида Ливингстона в деле цифровой трансформации финансового сектора Казахстана
akorda.kz Сегодня, 20:48
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Сегодня, 20:48
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Фото: akorda.kz

Токаев высоко оценил усилия Дэвида Ливингстона в деле цифровой трансформации финансового сектора Казахстана

Глава государства принял главного исполнительного директора Citigroup по Европе, Ближнему Востоку и Африке Дэвида Ливингстона и обсудил с ним перспективы деятельности международного финансового института в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил усилия руководителя компании в деле развития цифровой трансформации финансового сектора нашей страны.

Дэвид Ливингстон сообщил президенту о том, что в прошлом году Сitibank Kazakhstan стал членом Центрального депозитария ценных бумаг Астанинской международной биржи (AIX CSD). 

По его словам, это позволит международным институциональным инвесторам хранить свои активы в депозитарии AIX.

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Сегодня, 20:48
264
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