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Токаев высоко оценил сотрудничество с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций Сегодня, 14:44
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Сегодня, 14:44
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Токаев высоко оценил сотрудничество с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций

Глава государства принял президента Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Цзинь Лицюня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Во время беседы были обсуждены дальнейшие планы Азиатского банка инфраструктурных инвестиций по развитию деятельности в Казахстане.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил сотрудничество с банком и отметил, что наша страна одна из первых поддержала инициативу Китая по его созданию в 2015 году. За этот период в Казахстане с участием АБИИ были реализованы проекты в сферах зелёной энергетики и борьбы с последствиями пандемии.

Стороны рассмотрели возможности финансирования крупных инфраструктурных проектов в Казахстане.

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Сегодня, 14:44
170
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