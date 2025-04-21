Глава государства высоко оценил деятельность волонтеров страны
Президент подчеркнул, что следует прививать бережное отношение к природе.
Сегодня, 12:47
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Сегодня, 12:47Сегодня, 12:47
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Касым-Жомарт Токаев, выступая на экологическом фестивале "Таза Қазақстан", в своей речи высоко оценил деятельность волонтеров, передаёт BaigeNews.kz.
По его словам, волонтеры - это подлинные патриоты своей страны. Глава государства также отметил, что промышленные предприятия и предприниматели вносят вклад в улучшение экологической ситуации. В выступлении были подведены итоги работы, проведенной в рамках проекта "Таза Қазақстан". В частности, вывезены миллионы тонн мусора и высажены саженцы. Хорошей традицией становится проведение акции "Всеказахстанский день посадки леса".
"В рамках этой акции за последние три дня во всех регионах страны высажено почти 4,5 миллиона сеянцев, которые пополнили наш лесной фонд. Наводя порядок вокруг, высаживая деревья, мы создаем комфортную и здоровую окружающую среду. Только от нас зависит, в каком состоянии будут наши дворы и улицы, парки и скверы. Чистота и порядок – это одни из ключевых показателей высокого качества жизни", – полагает Глава государства.
Президент подчеркнул, что следует прививать бережное отношение к природе и культуру чистоты каждому гражданину, особенно молодому поколению.
"К примеру, важно сортировать мусор, экономить воду и электричество, нельзя сорить в общественных местах. Это должно стать нормой поведения в нашем обществе. Следует уделять особое внимание экологическому просвещению. Это одно из ключевых направлений общенациональной кампании "Таза Қазақстан". Сейчас мы видим, что все больше людей бережно и ответственно относятся к окружающей среде. Наши граждане осознанно выбирают экологический стиль жизни. Только что я обошел стенды, где были выставлены работы наших предприятий, которые уделяют внимание экологии. Благодарен за это вам! В обществе формируется новая экологическая культура. Мышление всего народа начало меняться. Молодежь это глубоко осознает", – сказал Президент.Ранее сообщалось, что глава государства выступил на экологическом фестивале "Таза Қазақстан". Президент похвалил молодежь за экологические и патриотические инициативы.
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