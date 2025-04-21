Касым-Жомарт Токаев, выступая на экологическом фестивале "Таза Қазақстан", в своей речи высоко оценил деятельность волонтеров, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, волонтеры - это подлинные патриоты своей страны. Глава государства также отметил, что промышленные предприятия и предприниматели вносят вклад в улучшение экологической ситуации. В выступлении были подведены итоги работы, проведенной в рамках проекта "Таза Қазақстан". В частности, вывезены миллионы тонн мусора и высажены саженцы. Хорошей традицией становится проведение акции "Всеказахстанский день посадки леса".

"В рамках этой акции за последние три дня во всех регионах страны высажено почти 4,5 миллиона сеянцев, которые пополнили наш лесной фонд. Наводя порядок вокруг, высаживая деревья, мы создаем комфортную и здоровую окружающую среду. Только от нас зависит, в каком состоянии будут наши дворы и улицы, парки и скверы. Чистота и порядок – это одни из ключевых показателей высокого качества жизни", – полагает Глава государства.

Президент подчеркнул, что следует прививать бережное отношение к природе и культуру чистоты каждому гражданину, особенно молодому поколению.