Токаев выслушал руководителя Центра социальных и политических исследований "Стратегия"
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Президент принял руководителя Общественного фонда "Центр социальных и политических исследований "Стратегия" Гульмиру Илеуову, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
На встрече с членом Национального курултая, социологом Гульмирой Илеуовой были обсуждены актуальные проблемы общественной жизни.
Особое внимание было уделено реализации предложений, высказанных на третьем заседании Национального курултая в Атырау. В частности, была подчеркнута важность продвижения среди молодежи таких ценностей, как трудолюбие и профессионализм. Была отмечена актуальность формирования национальной буржуазии, вносящей значимый вклад в развитие Казахстана. Кроме того, в ходе беседы было указано на необходимость укоренения в обществе культа знаний и инновационного мышления, внедрения принципов "Закон и порядок" и "Социальная справедливость" в целях повышения конкурентоспособности нации.
Гульмира Илеуова высказала свои предложения, касающиеся дискуссии вокруг государственных символов, а также взаимодействия госорганов с неправительственными организациями.
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