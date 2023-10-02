Токаев выслушал мнение ветерана труда о развитии Казахстана
Сегодня, 17:47
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Сегодня, 17:47Сегодня, 17:47
179Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Каксым-Жомарт Токаев принял государственного деятеля Елеусина Сагиндикова. Глава государства и ветеран труда, долгие годы занимавший различные высокие государственные посты, обменялись мнениями о развитии страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Елеусин Сагиндиков выразил поддержку политическим и экономическим реформам, проводимым в Казахстане по инициативе президента.
Он также высказал свои предложения по реализации основных задач, озвученных главой государства в Послании народу Казахстана "Экономический курс Справедливого Казахстана", в частности, по определению приоритетов в развитии регионов, а также совершенствованию работы местных и центральных исполнительных органов.
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