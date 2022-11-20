Токаев высказался о своих конкурентах на президентских выборах

Касым-Жомарт Токаев высказал свое мнение по поводу кандидатов на пост президента в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz. Он проголосовал на выборах и после ответил на вопросы журналистов.

"Я не был хорошо знаком с кандидатами ранее. Но после начала агитационной программы и предвыборной кампании узнал о них больше. Уверен, что это образованные и опытные граждане страны, которые без сомнения работают и вносят свой вклад в процветание государства", - сказал глава государства.

Действующего президента спросили, хватит ли семи лет для того, чтобы выполнить все обещания перед народом.

"Я считаю, что семи лет будет достаточно. Потому что это большой срок в жизни любого человека. Самое главное, в нашей стране не будет монополии на власть. На это будет запрет, это очень важный момент. За 21 год в стране будет три президента", - отметил Токаев.

Напомним, в Казахстане сегодня проходят внеочередные президентские выборы.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала шесть кандидатов в президенты Казахстана:

Касым-Жомарт Токаев - от партий "Аманат", "Ак жол" и Народной партии Казахстана;

Жигули Дайрабаев - от Народно-демократической патриотической партии "Ауыл";

Каракат Абден - от Республиканского общественного объединения "Национальный альянс профессиональных социальных работников";

Cалтанат Турсынбекова - Республиканского общественного объединения "Қазақ аналары – дәстүрге жол" ("Казахские матери – дорога к традициям");

Мейрам Кажыкен – от республиканского объединения профсоюзов "Аманат";

Нурлан Ауесбаев – от оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП).