Токаев высказался о роли русского языка в Казахстане

По итогам переговоров президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и России - Владимир Путин выступили с совместным заявлением перед представителями средств массовой информации, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как отметил глава нашего государства, важным фактором, объединяющим два народа, выступает русский язык.

"Хочу подчеркнуть, что треть всех обучающихся в школах Казахстана детей получает образование на русском языке. В Казахстане мы придаём большое значение данному вопросу, и именно поэтому было мною предложено учредить международную организацию по русскому языку", - сказал Токаев.

Другой важной темой переговоров стала поддержка соотечественников, проживающих на территории Казахстана и России.