Токаев высказался о роли русского языка в Казахстане
Как отметил глава государства, язык является важным фактором, объединяющим два народа.
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По итогам переговоров президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и России - Владимир Путин выступили с совместным заявлением перед представителями средств массовой информации, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Как отметил глава нашего государства, важным фактором, объединяющим два народа, выступает русский язык.
"Хочу подчеркнуть, что треть всех обучающихся в школах Казахстана детей получает образование на русском языке. В Казахстане мы придаём большое значение данному вопросу, и именно поэтому было мною предложено учредить международную организацию по русскому языку", - сказал Токаев.
Другой важной темой переговоров стала поддержка соотечественников, проживающих на территории Казахстана и России.
"Здесь важное значение имело бы подписание меморандума о сотрудничестве между фондами "Отандастар" и "Россотрудничество". Переговоры на эту тему ведутся. Подобные договорённости играют особую роль в укреплении взаимопонимания между нашими народами, находят положительный ответ у широкой общественности", - пояснил президент Казахстана.