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Токаев высказался о необходимости реформирования ООН
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о необходимости модернизировать и реформировать ООН, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на сайт Акорды.
Президент РК напомнил, что 77 лет назад государства-основатели ООН внесли в устав организации принципы и нормы международного права, которые на протяжении всего этого времени успешно регулировали нашу деятельность.
"На данный момент нет ничего важнее возврата к фундаментальным принципам, лежащим в основе этой универсальной организации. В частности, нам необходимо переосмыслить связь между тремя исконными принципами: принципом суверенного равенства государств, принципом территориальной целостности государств и принципом мирного сосуществования государств. Эти три принципа являются взаимозависимыми. Соблюдение одного из этих принципов означает соблюдение двух других. Нарушение одного из них означает нарушение двух других. При ослаблении глобального режима разоружения, как обычного, так и ядерного, три этих принципа оказываются под угрозой. И наоборот, соблюдение всех трёх принципов ведёт к их усилению. Вместе они представляют собой основу для расширенного межгосударственного сотрудничества на каждом из уровней: субрегиональном, региональном и глобальном. Это дивиденд глобального благополучия", - отметил Токаев, выступая на Общих дебатах в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
По его словам, "система ценностей, упроченная в рамках ООН, остаётся лучом надежды для миллионов людей в различных уголках нашей планеты" и считает, что страны-члены ООН должны "с решимостью встать на защиту этих ценностей".
"Другими словами, мы не можем развести руками и смириться с поляризацией и разрозненностью. Мы не имеем права позволить себе нерешительность или узость интересов, которые могут подорвать наше общее наследие и наше общее благо. Слишком многое стоит на кону", - сказал глава государства.
Он отметил, что Казахстан готов сотрудничать со всеми соответствующими субъектами в духе инклюзивности, многосторонности и доброй воли. Токаев считает, что совместными усилиями стран возможно преодолеть вызовы нашего времени, а для достижения общих целей нужно двигаться в следующих направлениях.
"Многочисленные и зачастую взаимосвязанные кризисы недавних лет обнажили значительные пробелы в глобальном управлении. Они показывают необходимость модернизировать и реформировать ООН. ООН должна быть готова к грядущим вызовам и возникающим возможностям", - сказал президент РК.
По его мнению, предоставляется значимая возможность подтвердить положения Устава ООН, придать новый импульс многосторонности, укрепить реализацию существующих обязательств, согласовать конкретные ответы на новые вызовы и восстановить доверие между государствами-членами.
"Нам необходимо перейти от простого реагирования на глобальные вызовы и кризисы к их предотвращению и улучшенному прогнозированию возникающих тенденций, а также интеграции наших оценок в рамках стратегического планирования и выработки политических курсов. Именно с этой целью 30 лет назад Казахстан предложил создать Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В контексте новых вызовов и угроз мы надеемся на трансформацию СВМДА в полноценную международную организацию на предстоящем в октябре саммите в Астане с целью содействия посредничеству и миротворчеству", - отметил глава государства.
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