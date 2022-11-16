Токаев высказался о концерте Димаша Кудайбергена

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На встрече с общественностью Алматы Касым-Жомарт Токаев рассказал, что город часто становится и центром проведения различных масштабных культурных мероприятий, передает BaigeNews.kz.

"Алматы по праву считается культурной столицей Казахстана. В городе расположены крупнейшие театры, музеи и библиотеки страны. Алматы часто становится и центром проведения различных масштабных культурных мероприятий, таких как Almaty Fest, The Spirit of Tengri. При это есть у города и проблема – основные культурные точки преимущественно сосредоточены в "историческом центре" города", - сообщил президент.

Он отметил, что акимату следует создавать современную культурную среду в новых районах города. Сфера культуры имеет потенциал для привлечения большого количества туристов.