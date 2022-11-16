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exk.kz Сегодня, 11:35
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Сегодня, 11:35
581
Фото: exk.kz

Токаев высказался о концерте Димаша Кудайбергена

На встрече с общественностью Алматы Касым-Жомарт Токаев рассказал, что город часто становится и центром проведения различных масштабных культурных мероприятий, передает BaigeNews.kz

"Алматы по праву считается культурной столицей Казахстана. В городе расположены крупнейшие театры, музеи и библиотеки страны.  Алматы часто становится и центром проведения различных масштабных культурных мероприятий, таких как Almaty Fest, The Spirit of Tengri.  При это есть у города и проблема – основные культурные точки преимущественно сосредоточены в "историческом центре" города", - сообщил президент.

Он отметил, что акимату следует создавать современную культурную среду в новых районах города. Сфера культуры имеет потенциал для привлечения большого количества туристов.

"Как вы знаете, недавно в Алматы состоялся концерт нашего знаменитого Димаша. Послушать и посмотреть вживую на талантливого артиста съехались 13 тысяч туристов из 65 стран мира. Культурные мероприятия должны обогащать духовную жизнь города и способствовать раскрытию его творческих возможностей. Поэтому важно постоянно изучать передовой международный опыт, в том числе применяя его в сфере культурного туризма. Улучшение благосостояния населения, увеличение числа культурных объектов и другие меры формируют культурный менталитет горожан. А это ключевой показатель развития общества в целом", - сказал глава государства.

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#культура #Алматы #Токаев
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:35
581
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