Токаев выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена

Фото: facebook.com/Берик Уали

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил семье Айтбаевых телеграмму со словами соболезнования в связи с кончиной дедушки певца Димаша Кудайбергена, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай на своей странице в сети Facebook.

"Выражаю соболезнования в связи с кончиной Кудайбергена Айтбайулы, почетного старейшины вашего рода, известного и почитаемого в народе. Кудайберген Айтбайулы много лет много работал в сфере сельского хозяйства и стал ветераном труда. Он был человеком, которого уважали за благородство и нравственные качества. Он смог воспитать великое поколение, талантливых сыновей и дочерей. Светлый образ Кудайбергена Айтбайулы, сумевшего распространить вокруг себя лучи добра, останется в памяти знавших его. Да будет здорова вера усопшего, а душа его да упокоится на небесах", - говорится в телеграмме.