Президент Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной известного журналиста и общественного деятеля, главного редактора газеты "Время" Льва Таракова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Талантливый представитель творческой династии, Лев Юрьевич внес большой вклад в развитие отечественной журналистики, воспитание молодых специалистов. Среди коллег и окружающих он пользовался большим уважением и авторитетом, был примером профессионализма и преданности делу", – говорится в телеграмме.

Ранее стало известно, что на 59-м году жизни скончался известный казахстанский журналист и аналитик Лев Тараков. Он занимал посты директора Казахского института стратегических исследований (КИСИ), вице-министра информации и общественного согласия, руководителя пресс-службы президента. Кроме того, был советником-посланником посольства Казахстана в России, а также возглавлял несколько известных изданий, таких как "Известия-Казахстан", "Литер" и "Время".