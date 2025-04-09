Токаев выразил соболезнования родным журналиста Льва Таракова
Нашему коллеге было 58 лет.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной известного журналиста и общественного деятеля, главного редактора газеты "Время" Льва Таракова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Талантливый представитель творческой династии, Лев Юрьевич внес большой вклад в развитие отечественной журналистики, воспитание молодых специалистов. Среди коллег и окружающих он пользовался большим уважением и авторитетом, был примером профессионализма и преданности делу", – говорится в телеграмме.
Ранее стало известно, что на 59-м году жизни скончался известный казахстанский журналист и аналитик Лев Тараков. Он занимал посты директора Казахского института стратегических исследований (КИСИ), вице-министра информации и общественного согласия, руководителя пресс-службы президента. Кроме того, был советником-посланником посольства Казахстана в России, а также возглавлял несколько известных изданий, таких как "Известия-Казахстан", "Литер" и "Время".
Самое читаемое
- В МИРЕ: Китай готовит ответ на пошлины, Япония ищет мир с Россией, Минюст РФ предлагает службу без гражданства
- "Франция могла бы вдохновиться казахстанской моделью" – посол дружбы АНК Молгожата Туар
- Тело подростка нашли у ЖК в Алматы
- Дженнифер Лопес едет в Астану: В правительстве рассказали о ее концерте
- Дерево насмерть придавило мужчину в Алматинской области