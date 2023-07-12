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232Фото: akorda.kz
Токаев выразил соболезнования родным Сеильды Байшакова
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким легенды казахского футбола, ветерана спорта Сеильды Байшакова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Сеильда Икрамулы долгие годы блестяще защищал честь футбольной команды "Кайрат". Будучи выдающимся тренером и наставником, он делился с молодыми футболистами опытом и знаниями, и тем самым внёс значительный вклад в развитие отечественного спорта. Имя и светлый образ Сеильды Икрамулы, посвятившего свою жизнь беззаветному служению избранному делу, навсегда останутся в памяти народа", – говорится в телеграмме.
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