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akorda.kz Сегодня, 18:24
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Сегодня, 18:24
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Фото: akorda.kz

Токаев выразил соболезнования родным Сеильды Байшакова

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким легенды казахского футбола, ветерана спорта Сеильды Байшакова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Сеильда Икрамулы долгие годы блестяще защищал честь футбольной команды "Кайрат". Будучи выдающимся тренером и наставником, он делился с молодыми футболистами опытом и знаниями, и тем самым внёс значительный вклад в развитие отечественного спорта. Имя и светлый образ Сеильды Икрамулы, посвятившего свою жизнь беззаветному служению избранному делу, навсегда останутся в памяти народа", – говорится в телеграмме.

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Сегодня, 18:24
232
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