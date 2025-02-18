Глава государства выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров в области Улытау, передаёт BaigeNews.kz.



Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким рабочих, погибших в результате обрушения горной массы на руднике корпорации "Казахмыс" в области Улытау.

Глава государства поручил Правительству провести тщательное расследование причин чрезвычайного происшествия. Профильным ведомствам и акимату региона поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Напомним, ЧП случилось на шахто-проходческом тресте рудника Жомарт в области Улытау, принадлежащем ТОО "Корпорация Казахмыс". Произошло обрушение горной массы. В результате работников остались под завалом. МЧС организовал "горячую линию".

Ранее в компании "Казахмыс" заявили, что корпорация выплатит семьям погибших работников их 10-кратный средний годовой заработок, а также по два миллиона на организацию похорон. Психологическую и социальную поддержку родным и близким погибших обещали и в акимате области Улытау.