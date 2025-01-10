Токаев выразил соболезнования родным писателя Мухтара Магауина
Об этом сообщили в Акорде.
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Глава государства направил телеграмму соболезнования семье народного писателя Казахстана Мухтара Магауина, передаёт BaigeNews.kz.
Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким выдающегося писателя, лауреата Государственной премии Мухтара Магауина в связи с его кончиной.
"Мухтар Муканулы был выдающимся мастером слова, внесшим значительный вклад в расширение горизонтов казахской литературы и истории. Он неустанно трудился во имя обогащения духовного бытия и расширения представлений о прошлом нашего народа.
Его художественные произведения, исторические труды, очерки и мемуары нашли широкий отклик в сердцах читателей. Яркий образ Мухтара Муканулы, прожившего достойную жизнь и оставившего после себя богатое творческое наследие, навсегда останется в памяти нашего народа", – говорится в телеграмме.
Напомним, ранее стало известно, что умер Народный писатель Мухтар Магауин.
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