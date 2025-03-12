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Токаев выразил соболезнования родным и близким Дариги Тлендиевой

Сегодня, 08:37
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Токаев выразил соболезнования родным и близким Дариги Тлендиевой Сегодня, 08:37
Сегодня, 08:37
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Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким по поводу кончины Дариги Тлендиевой – известного деятеля культуры, супруги прославленного музыканта и композитора, создателя академического оркестра национальных инструментов "Отырар сазы" Нургисы Тлендиева, передаёт BaigeNews.kz.

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