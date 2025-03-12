Сегодня, 08:37

Сегодня, 08:37

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким по поводу кончины Дариги Тлендиевой – известного деятеля культуры, супруги прославленного музыканта и композитора, создателя академического оркестра национальных инструментов "Отырар сазы" Нургисы Тлендиева, передаёт BaigeNews.kz.