Токаев выразил соболезнования родным и близким академика Каржаубая Сарткожаулы

Видный историк, этнограф, востоковед, кавалер ордена "Құрмет" академик Каржаубаяй Сарткожаулы ушёл из жизни на 78-м году, передаёт BaigeNews.kz

Соболезнования родным и близким учёного выразил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Каржаубай Сарткожаулы был выдающимся ученым, посвятившим всю свою жизнь изучению истории тюркского мира, расширению горизонтов национальной духовности. Он был истинно преданным науке человеком и незаурядным знатоком древних текстов. Каржаубай Сарткожаулы написал множество фундаментальных научных трудов, а также воспитал целую плеяду талантливых ученых. Широкому кругу читателей он известен и как замечательный писатель, создавший ряд содержательных произведений. Имя и светлый образ Каржаубая Сарткожаулы, прожившего яркую жизнь и оставившего после себя бесценное творческое наследие, навсегда останутся в нашей памяти", – говорится в телеграмме.