Токаев выразил соболезнования президенту Кыргызстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования главе Кыргызской Республики Садыру Жапарову в связи с трагической гибелью людей в результате схода селей в Ноокатском районе Ошской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично прошу передать искренние соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. В духе добрососедства и взаимной поддержки Казахстан направил гуманитарную помощь на место стихийного бедствия и, в случае необходимости, готов оказать дальнейшее содействие братскому Кыргызстану", – говорится в телеграмме.