Токаев выразил соболезнования президенту Кыргызстана
Сегодня, 18:09
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Сегодня, 18:09Сегодня, 18:09
154Фото: baigenews.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования главе Кыргызской Республики Садыру Жапарову в связи с трагической гибелью людей в результате схода селей в Ноокатском районе Ошской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично прошу передать искренние соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. В духе добрососедства и взаимной поддержки Казахстан направил гуманитарную помощь на место стихийного бедствия и, в случае необходимости, готов оказать дальнейшее содействие братскому Кыргызстану", – говорится в телеграмме.
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