Токаев выразил соболезнования Президенту Кыргызстана

Фото: кадр из видео очевидцев

Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования Президенту Кыргызстана в связи с гибелью людей в результате ДТП в Ульяновской области в России. Об этом сообщили в пресс-службе Акорды, передаёт BaigeNews.kz.

"Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Садыру Жапарову и всему кыргызскому народу в связи с гибелью граждан Кыргызской Республики в дорожно-транспортном происшествии в Ульяновской области Российской Федерации", – говорится в сообщении пресс-службы Президента.

В телеграмме Глава государства передал слова глубокого сочувствия родным и близким погибших граждан.

Накануне в Ульяновской области в России произошло крупное ДПТ. В результате столкновения фуры и микроавтобуса на трассе "М5-Урал" погибли 14 граждан Кыргызстана. Ещё трое граждан КР, по данным МИД страны, находятся в больнице в тяжёлом состоянии.

В Кыргызстане 23 августа объявлен днём всеобщего траура по жертвам автоаварии, произошедшей в Ульяновской области России.

14 кыргызстанцев погибли в ДТП в Ульяновской области — посольство КР в РФ.

Крупное ДТП в России: МИД не подтвердил гибель казахстанцев.