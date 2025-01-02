Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Черногории Якову Милатовичу, передаёт BaigeNews.kz.

"Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял новость о трагическом происшествии в Цетине, унесшем жизни многих людей, в том числе детей", — говорится в сообщении Акорды.

Президент выразил искренние соболезнования народу Черногории и семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Напомним, в Черногории мужчина 1 января мужчина устроил стрельбу по родственникам в кафе в Цетине, погибли 12 человек, среди которых двое детей. Правительство Черногории приняло решение объявить 2, 3 и 4 января днями траура. В