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Токаев выразил соболезнования президенту Черногории

Глава государства с глубокой скорбью воспринял новость о трагическом происшествии в Цетине, унесшем жизни многих людей.

Сегодня, 17:25
АВТОР
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Акорда Сегодня, 17:25
Сегодня, 17:25
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Фото: Акорда

Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Черногории Якову Милатовичу, передаёт BaigeNews.kz.

"Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял новость о трагическом происшествии в Цетине, унесшем жизни многих людей, в том числе детей", — говорится в сообщении Акорды. 

Президент выразил искренние соболезнования народу Черногории и семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Напомним,  в Черногории мужчина 1 января мужчина устроил стрельбу по родственникам в кафе в Цетине, погибли 12 человек, среди которых двое детей. Правительство Черногории приняло решение объявить 2, 3 и 4 января днями траура.  В

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