Токаев выразил соболезнования президенту Черногории
Глава государства с глубокой скорбью воспринял новость о трагическом происшествии в Цетине, унесшем жизни многих людей.
Сегодня, 17:25
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Сегодня, 17:25Сегодня, 17:25
103Фото: Акорда
Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Черногории Якову Милатовичу, передаёт BaigeNews.kz.
"Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял новость о трагическом происшествии в Цетине, унесшем жизни многих людей, в том числе детей", — говорится в сообщении Акорды.
Президент выразил искренние соболезнования народу Черногории и семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Напомним, в Черногории мужчина 1 января мужчина устроил стрельбу по родственникам в кафе в Цетине, погибли 12 человек, среди которых двое детей. Правительство Черногории приняло решение объявить 2, 3 и 4 января днями траура. В
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