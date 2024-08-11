Токаев выразил соболезнования президенту Бразилии в связи с крушением самолёта
Сегодня, 14:01
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Сегодня, 14:01Сегодня, 14:01
116Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Луису Инасиу Луле да Силве в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения пассажирского самолета в бразильском штате Сан-Паулу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Разделяя горечь утраты в этот тяжелый момент, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю Вам, семьям погибших и дружественному народу Бразилии искренние соболезнования и слова сочувствия", – говорится в телеграмме.
Напомним, недалеко от бразильского города Сан-Паулу разбился пассажирский самолёт. На борту было 62 человека. Все они погибли.