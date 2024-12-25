Токаев выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву
Глава государства с глубокой скорбью воспринял весть о гибели пассажиров и экипажа самолёта Азербайджанских авиалиний.
Сегодня, 15:33
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Сегодня, 15:33Сегодня, 15:33
127Фото: akorda.kz
Глава государства выразил соболезнования Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял трагическую весть о гибели пассажиров и экипажа самолёта Азербайджанских авиалиний, потерпевшего крушение в Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Разделяя горечь невосполнимой утраты, выражаю искренние соболезнования Вам, близким и родным погибших, а также всему народу Азербайджана. По моему поручению Правительством Казахстана создана государственная комиссия, которая принимает необходимые меры в рамках спасательной операции, а также окажет в дальнейшем необходимую поддержку азербайджанской стороне", – говорится в телеграмме.
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