  • 25 Декабря, 16:34
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Токаев выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву

Глава государства с глубокой скорбью воспринял весть о гибели пассажиров и экипажа самолёта Азербайджанских авиалиний.

Сегодня, 15:33
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 15:33
Сегодня, 15:33
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Фото: akorda.kz

Глава государства выразил соболезнования Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял трагическую весть о гибели пассажиров и экипажа самолёта Азербайджанских авиалиний, потерпевшего крушение в Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Разделяя горечь невосполнимой утраты, выражаю искренние соболезнования Вам, близким и родным погибших, а также всему народу Азербайджана. По моему поручению Правительством Казахстана создана государственная комиссия, которая принимает необходимые меры в рамках спасательной операции, а также окажет в дальнейшем необходимую поддержку азербайджанской стороне", – говорится в телеграмме.

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