Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Нарендре Моди в связи с чудовищным терактом в городе Пахалгаме на севере Индии, повлекшим гибель мирных жителей, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства решительно осудил этот жестокий акт насилия и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Напомним, более 20 туристов погибли и 10 получили ранения в результате нападения боевиков в Пахалгаме (Южный Кашмир) 22 апреля.