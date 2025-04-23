Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии
Сегодня, 17:52
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Сегодня, 17:52Сегодня, 17:52
124Фото: baigenews.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Нарендре Моди в связи с чудовищным терактом в городе Пахалгаме на севере Индии, повлекшим гибель мирных жителей, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Глава государства решительно осудил этот жестокий акт насилия и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Напомним, более 20 туристов погибли и 10 получили ранения в результате нападения боевиков в Пахалгаме (Южный Кашмир) 22 апреля.