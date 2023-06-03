Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии

Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Премьер-министру Нарендре Моди и народу Индии в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате железнодорожной катастрофы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"С глубокой скорбью воспринял трагическую новость о страшной железнодорожной катастрофе в Баласоре, в штате Одиша, повлекшей большие человеческие жертвы. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования семьям, потерявшим своих близких. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. В этот скорбный час мы вновь подтверждаем нашу солидарность с народом Индии", — говорится в телеграмме.

Напомним, по предварительным данным, скорый поезд "Шалимар-Коромандель" около семи вечера по местному времени сошел с рельсов, причём несколько вагонов оказались на другом пути, по которому следовал экспресс "Есвантпур-Хаора".

Он врезался в эти вагоны, после чего, как сообщают индийские чиновники, произошло еще одно столкновение, уже с грузовым поездом, который стоял на путях. Других подробностей пока не поступало.

Это крупнейшая железнодорожная катастрофа в Индии с 1980-х годов. СМИ пишут о не менее 288 погибших и 900 раненых. По оценкам местных властей, число жертв может вырасти.