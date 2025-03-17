Токаев выразил соболезнования народу Северной Македонии
Президент выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами пожара в Северной Македонии.
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Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Республики Северная Македония, передаёт BaigeNews.kz.
Касым-Жомарт Токаев с большим сожалением воспринял сообщение о многочисленных человеческих жертвах в результате пожара в городе Кочани.
Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования Президенту Северной Македонии Гордане Силяновской-Давковой и семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Напомним, в Северной Македонии объявлен семидневный траур по погибшим в результате смертельного пожара в ночном клубе в городе Кочани. 16 марта правительство страны опубликовало официальное заявление, в котором сообщается о трагическом инциденте, унесшем жизни 59 человек, а более 100 пострадавших находятся в больницах.
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