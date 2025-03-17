Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Республики Северная Македония, передаёт BaigeNews.kz.



Касым-Жомарт Токаев с большим сожалением воспринял сообщение о многочисленных человеческих жертвах в результате пожара в городе Кочани.



Глава государства от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования Президенту Северной Македонии Гордане Силяновской-Давковой и семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, в Северной Македонии объявлен семидневный траур по погибшим в результате смертельного пожара в ночном клубе в городе Кочани. 16 марта правительство страны опубликовало официальное заявление, в котором сообщается о трагическом инциденте, унесшем жизни 59 человек, а более 100 пострадавших находятся в больницах.