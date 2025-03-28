Касым-Жомарт Токаев с большим сожалением воспринял известие о трагических последствиях масштабных пожаров в Южной Корее, приведших к многочисленным человеческим жертвам и серьезному ущербу окружающей среде, передаёт BaigeNews.kz.

"Разделяя горечь невосполнимой утраты, выражаю искренние соболезнования народу Кореи, родным и близким погибших. Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления и возвращения к своим родным. Уверен, корейский народ в скором времени преодолеет трудности, вызванные природной стихией", - написал Президент. Ранее мы сообщали, что Южную Корею охватили сильнейшие в истории страны лесные пожары. Согласно последним данным, огонь Ранее мы сообщали, что Южную Корею охватили сильнейшие в истории страны лесные пожары. Согласно последним данным, огонь унес жизни 24 человек, еще 26 получили ранения.