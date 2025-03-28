Токаев выразил соболезнования народу Кореи
Глава государства направил телеграмму соболезнования исполняющему обязанности Президента Кореи Хан Док Су.
Сегодня, 22:00
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Сегодня, 22:00Сегодня, 22:00
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Касым-Жомарт Токаев с большим сожалением воспринял известие о трагических последствиях масштабных пожаров в Южной Корее, приведших к многочисленным человеческим жертвам и серьезному ущербу окружающей среде, передаёт BaigeNews.kz.
"Разделяя горечь невосполнимой утраты, выражаю искренние соболезнования народу Кореи, родным и близким погибших. Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления и возвращения к своим родным. Уверен, корейский народ в скором времени преодолеет трудности, вызванные природной стихией", - написал Президент.Ранее мы сообщали, что Южную Корею охватили сильнейшие в истории страны лесные пожары. Согласно последним данным, огонь унес жизни 24 человек, еще 26 получили ранения.
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