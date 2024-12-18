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Токаев выразил соболезнования Макрону

Об этом сообщили в Акорде.

Сегодня, 09:45
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 09:45
Сегодня, 09:45
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Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Французской Республики Эмманюэлю Макрону в связи с многочисленными человеческими жертвами на архипелаге Майотта, вызванными разрушительным тропическим циклоном, передаёт BaigeNews.kz.

"Глава государства выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Токаев выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с жертвами землетрясения.

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