Токаев выразил соболезнования Макрону
Об этом сообщили в Акорде.
Сегодня, 09:45
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Сегодня, 09:45Сегодня, 09:45
156Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Французской Республики Эмманюэлю Макрону в связи с многочисленными человеческими жертвами на архипелаге Майотта, вызванными разрушительным тропическим циклоном, передаёт BaigeNews.kz.
"Глава государства выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее Токаев выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с жертвами землетрясения.