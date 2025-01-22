Касым-Жомарт Токаев с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах и пострадавших в результате пожара на горнолыжном центре Карталкая, расположенном в провинции Болу, передаёт BaigeNews.kz.

Президент от имени народа Казахстана и от себя лично выразил искренние соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, семьям погибших и всему братскому турецкому народу, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Напомним, в результате пожара, вспыхнувшего ночью в отеле горнолыжного центра Карталкая в Турции, погибли 76 человек. Пожар начался в 12-этажном отеле Grand Kartal в ночь на 21 января. Сейчас в Турции начались общенациональные двухнедельные школьные каникулы, и это разгар лыжного сезона, поэтому в отеле находились 234 постояльца.

По данным турецких СМИ, как минимум два человека погибли, выпрыгнув из окон отеля. Некоторые пылись выбраться из окон по верёвкам, сделанным из постельного белья.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принёс соболезнования семьям погибших и объявил однодневный национальный траур в связи с трагедией.