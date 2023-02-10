Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко

Глава государства выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной видного государственного и общественного деятеля.

"Сергей Александрович прошёл большой жизненный и профессиональный путь – от инженера колхоза до первого председателя Правительства Республики Казахстан. Под его руководством в годы становления независимости Казахстана были разработаны и претворены в жизнь масштабные социально-экономические реформы. Как активный общественный деятель и предприниматель С.Терещенко внес неоценимый вклад в развитие страны, укрепление мира и согласия. За особые трудовые заслуги он был удостоен высшего звания "Қазақстанның Еңбек Ері", других государственных наград", – говорится в телеграмме.