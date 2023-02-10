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Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко Сегодня, 15:55
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Сегодня, 15:55
292

Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким Сергея Терещенко, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной видного государственного и общественного деятеля.

"Сергей Александрович прошёл большой жизненный и профессиональный путь – от инженера колхоза до первого председателя Правительства Республики Казахстан. Под его руководством в годы становления независимости Казахстана были разработаны и претворены в жизнь масштабные социально-экономические реформы. Как активный общественный деятель и предприниматель С.Терещенко внес неоценимый вклад в развитие страны, укрепление мира и согласия. За особые трудовые заслуги он был удостоен высшего звания "Қазақстанның Еңбек Ері", других государственных наград", – говорится в телеграмме.

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#Акорда #Соболезнования #Касым-Жомарт Токаев
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:55
292
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