Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной поэта, Народного писателя Казахстана, лауреата Государственной премии, кавалера орденов "Құрмет" и "Парасат", общественного деятеля Темирхана Медетбека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Темирхан Медетбек, будучи ярким поэтом, подвижником самобытной казахской литературы и искусства, посвятил свою жизнь национальной духовности. Высокую оценку читателей получили его произведения, возвращающие нас к древним тюркским истокам. Будучи поистине творческой личностью, он внес значительный вклад и в развитие отечественной прессы. Светлый образ Темирхана Медетбека, оставившего после себя богатое литературное наследие, навсегда останется в наших сердцах", – говорилось в телеграмме.

Темирхан Медетбек скончался на 81-м году жизни. Он внёс весомый вклад в отечественную литературу, оставив после себя богатое творческое наследие. Среди его наиболее известных поэтических сборников — "Листья моей души", "Перед дорогой", "Далекие расстояния", "Почет", "Волны в небе", "Голос", "Голубиные перья", "Зной, иссушивший Аңка" и "Есть признание, которое хочу сказать тебе". Его поэзию высоко ценят не только в Казахстане — стихи Медетбека были переведены на кыргызский, узбекский, украинский, русский, китайский, татарский и ряд других языков.