Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной выдающегося писателя и драматурга, Қазақстанның Еңбек Ері, лауреата Государственной премии Дулата Исабекулы Исабекова, передаёт BaigeNews.kz.

"Дулат Исабекулы, всю свою жизнь посвятивший национальной литературе, был поистине достойной личностью. На протяжении всего творческого пути он неустанно трудился во имя обогащения духовного мира казахского народа и расширения горизонтов национальной прозы. Лучшие драматические произведения, вышедшие из-под его талантливого пера, являются подлинным достоянием мировой сцены, прославляя на международном уровне священное искусство слова. Светлый образ Дулата Исабекулы, оставившего после себя богатое литературное наследие, навсегда сохранится в наших сердцах", – говорится в телеграмме.

Дулат Исабеков родился в 1942 году в Чимкентской (ныне Туркестанской) области. Окончил филологический факультет Казахского государственного университета. Работал на казахском радио, в журнале "Жұлдыз", издательствах "Жалын" и "Жазушы", а также в Министерстве культуры Казахстана и казахском телевидении. По произведениям Исабекова сняты фильмы "Храни свою звезду", "Полынь-трава", "Жизнь".

Дулат Исабеков — лауреат республиканского конкурса за лучшую драматургию (1977), награжден орденами "Құрмет" (2002) и "Достық" II степени (2014).