Токаев выразил соболезнования близким известного ученого-абаеведа Мекемтаса Мырзахметулы
Он внес значительный вклад в укрепление национальной духовности и оставил после себя плеяду учеников, отметил Президент.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким Мекемтаса Мырзахметулы – выдающегося ученого-абаеведа, доктора филологических наук, кавалера ордена "Барыс" I степени, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на Акорду.
"Мекемтас Мырзахметулы был видным представителем казахской интеллигенции, посвятившим свою жизнь изучению наследия Абая и развитию отечественного литературоведения. Он внес значительный вклад в укрепление национальной духовности и оставил после себя плеяду учеников. Заслуженного признания удостоены его труды, ставшие результатом многолетней кропотливой исследовательской работы. Светлое имя Мекемтаса Мырзахметулы, прожившего достойную жизнь и оставившего неизгладимый след в истории, сохранится в памяти нашего народа", – говорится в телеграмме.
Самое читаемое
- Полиция задержала подозреваемого в разрушительном пожаре в Лос-Анджелесе
- "Много наших друзей уехали": казахстанцы из Лос-Анджелеса рассказали, как переживают пожары
- Умерла российская актриса Евгения Добровольская
- Совершивший ДТП в Уральске чиновник освобождён от должности
- Тонны наркотиков и оружие обнаружили в Алматы