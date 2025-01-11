  • 11 Января, 14:29
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Токаев выразил соболезнования близким известного ученого-абаеведа Мекемтаса Мырзахметулы

Он внес значительный вклад в укрепление национальной духовности и оставил после себя плеяду учеников, отметил Президент.

Сегодня, 13:30
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adyrna.kz Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30
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Фото: adyrna.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким Мекемтаса Мырзахметулы – выдающегося ученого-абаеведа, доктора филологических наук, кавалера ордена "Барыс" I степени, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на Акорду.

"Мекемтас Мырзахметулы был видным представителем казахской интеллигенции, посвятившим свою жизнь изучению наследия Абая и развитию отечественного литературоведения. Он внес значительный вклад в укрепление национальной духовности и оставил после себя плеяду учеников. Заслуженного признания удостоены его труды, ставшие результатом многолетней кропотливой исследовательской работы. Светлое имя Мекемтаса Мырзахметулы, прожившего достойную жизнь и оставившего неизгладимый след в истории, сохранится в памяти нашего народа", – говорится в телеграмме.

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