Токаев выделяется на фоне других в ЕАЭС - СМИ Франции

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24 и 25 мая в Москве состоялся Евразийский экономический форум, масштабная двусторонняя встреча между странами-членами БРИКС, Евразийского экономического союза и Шанхайской организации. Для Касым-Жомарта Токаева она представила возможность выделиться на фоне других и выступить за более сильную интеграцию стран ЕАЭС, обозначив её в качестве приоритета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lapresseturquoise.fr.

Евразийский экономический союз, в который входят Россия, Казахстан, Беларусь, Армения и Кыргызстан, объединяет страны бывшего советского блока в таможенный союз и общий рынок. (...) Тесно переплетаясь, члены БРИКС, ЕАЭС и ШОС (и десятки стран-наблюдателей в каждой из этих организаций) работают над возможными путями сближения в валютной, финансовой и логистической областях. Французское СМИ описало встречу как "Большой дипломатический бал, на котором доминируют совпадающие и расходящиеся интересы – Москвы и Пекина". Но Казахстан, через голос своего главы государства Касым-Жомарта Токаева, выделился на фоне других. Что было весьма симптоматично для Центральной Азии, не желающей быть "задним двором" великих держав.



Приоритет - лучшая интеграции стран ЕАЭС

Перед тем как координировать динамику процессов между такими разными странами, как Китай, Южная Африка, Бразилия и Россия, Президент Казахстана, прежде всего, напомнил о многочисленных проектах, которые должны быть завершены, чтобы значительно улучшить интеграцию различных стран в Евразийский экономический союз, в частности, в сфере инфраструктуры.

В ходе своего выступления на этом крупном дипломатическом симпозиуме он напомнил, что в сфере транспорта и товарных потоков необходимо решить ряд задач в рамках самого ЕАЭС: "Развитие физической инфраструктуры должно быть подкреплено нематериальной инфраструктурой, стремлением к цифровизации и упрощению таможенных формальностей".

Стратегия развития основана на простом факте - использовании преимуществ изменения конфигурации основных путей сообщения в глобализированном мире: "Мировая карта товарных потоков радикально изменилась, создавая растущий спрос на новые цепочки поставок по всему региону. Одна из них начинается на востоке с мега-регионального китайского проекта "Пояс и путь", направленного на стратегическое расширение континентальных связей (...). Спрос на торговые и экономические связи многократно возрос по линии Север-Юг, и наш регион находится в центре этого растущего спроса".

Это заявление выделяется среди других, поскольку Президент Казахстана определил приоритетом на ближайшие годы большую экономическую, нормативную и финансовую интеграцию между странами Центральной Азии и Россией, но и, прежде всего, с Китаем, отмечает СМИ Франции.

В этой связи, Президент Казахстана подтвердил стратегическую цель улучшения взаимосвязи экономик стран региона, в перспективе - создание единого рынка сырья: "Мы обсудили, как мы должны, прежде всего, заниматься вопросами экономического взаимодействия, интеграции и сотрудничества. Торговля должна быть свободной. Мы должны сделать все возможное для создания единого рынка сырья. Казахстанские перевозчики должны иметь доступ к внутренним железнодорожным тарифам на российской территории, чтобы беспрепятственно и выгодно перевозить свои товары как на российский рынок, так и на рынки третьих стран. Я ещё раз повторю: в рамках ЕАЭС мы должны, в первую очередь, заниматься экономической интеграцией".