Токаев: Выборность акимов – важный шаг в деле трансформации политической системы

В дальнейшем акимы районов и городов областного значения будут избираться только через прямые выборы. Об этом заявил Касым-Жомарт Токаев в ходе своего очередного Послания народу Казахстана, передаёт корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как подчеркнул Президент страны, одним из запросов граждан, который государство удовлетворило за последние годы, стало внедрение прямой выборности акимов.

Так, с 2021 года избрано около 2,5 тысячи акимов сел, что составляет 90% от общего количества глав сельских населенных пунктов. В остальных селах выборы будут проходить по истечении сроков полномочий их акимов. Средний возраст вновь избранных акимов – 46 лет, 60% из них ранее не работали на государственной службе. Среди них есть предприниматели, члены различных партий. Одним словом, корпус акимов, избранных народом, в значительной степени обновился.

"Осенью прошлого года мы впервые начали проводить выборы акимов районов и городов областного значения. Во всех областях по новым правилам было избрано 45 акимов. После всестороннего изучения итогов выборов и анализа работы избранных акимов было принято принципиальное решение об окончательном переходе со следующего года на новую систему. В дальнейшем акимы районов и городов областного значения станут избираться только через прямые выборы, которые будут проводиться по мере истечения полномочий (то есть сроков ротации) действующих акимов. Это очередной важный шаг в деле трансформации политической системы. Политические реформы – это не разовая кампания. Если это требуется для развития государства, реформы будут проводиться постоянно", - сказал Президент.

Также он отметил, что не снимается с повестки дня проблема повышения компетенций госслужащих.

По его словам, все назначения следует осуществлять с учётом профессиональных и моральных качеств кандидатов, а также их результативности на предыдущих должностях. Принципы меритократии никто не отменял. Положительные изменения в этой работе имеются. Осуществлен перевод всех государственных органов в единую кадровую информационную систему.

Касым-Жомарт Токаев поручил Агентству по делам госслужбы и Правительству обеспечить автоматизацию кадровых вопросов организаций, финансируемых из государственного бюджета.