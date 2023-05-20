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gov.kz Сегодня, 11:27
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Сегодня, 11:27
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Фото: gov.kz

Токаев встретится с премьер-министром Италии

22 мая Президент Казахстана проведет встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая прибывает в Казахстан с рабочим визитом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду. 

В этот же день состоятся переговоры Главы государства с Президентом Сингапура Халимой Якоб, которая посетит нашу страну с государственным визитом. В ходе встречи планируется обсуждение вопросов сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

25 мая Президент Казахстана примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве.

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Сегодня, 11:27
108
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