Токаев встретится с Папой Римским в Ватикане
Сегодня, 17:05
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Сегодня, 17:05Сегодня, 17:05
121Фото: Baigenews.kz
Глава государства 18-19 января посетит с официальными визитами Итальянскую Республику и Государство Ватикан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В первый день визита запланированы переговоры Касым-Жомарта Токаева с Президентом Италии Серджо Маттареллой и Премьер-министром Джорджей Мелони.
Глава государства также примет участие в инвестиционном круглом столе "Казахстан – Италия" и проведет встречи с руководством ряда крупных итальянских компаний.
19 января в Ватикане состоится аудиенция лидера Казахстана у Папы Римского Франциска. Кроме того, Президент посетит штаб-квартиры Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) и Всемирной продовольственной программы ООН (WFP).