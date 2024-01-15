Токаев встретится с Папой Римским в Ватикане

Глава государства 18-19 января посетит с официальными визитами Итальянскую Республику и Государство Ватикан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В первый день визита запланированы переговоры Касым-Жомарта Токаева с Президентом Италии Серджо Маттареллой и Премьер-министром Джорджей Мелони.

Глава государства также примет участие в инвестиционном круглом столе "Казахстан – Италия" и проведет встречи с руководством ряда крупных итальянских компаний.

19 января в Ватикане состоится аудиенция лидера Казахстана у Папы Римского Франциска. Кроме того, Президент посетит штаб-квартиры Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) и Всемирной продовольственной программы ООН (WFP).