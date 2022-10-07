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  • Токаев встретится с Эрдоганом в Астане на следующей неделе
akorda.kz Сегодня, 10:28
236
Фото: akorda.kz

Токаев встретится с Эрдоганом в Астане на следующей неделе

Премм-служба Акорды опубликовала анонс предстоящих на следующей неделе международных мероприятий с участием Касым-Жомарта Токаева, передаёт BaigeNews.kz.

По данным Telegram-канала БОРТ №1, 11-12 октября Казахстан с официальным визитом посетит Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.

12-13 октября в Астану с государственным визитом приедет Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

13 октября под председательством Касым-Жомарта Токаева состоится VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В рамках форума президент Казахстана проведёт серию двусторонних встреч с главами государств и правительств, а также с руководителями международных организаций.

14 октября президент примет участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ), которое пройдёт под председательством нашей страны. В этот же день состоится саммит "Центральная Азия – Россия".

15 октября состоится государственный визит в Казахстан Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

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#Токаев #СВМДА #СНГ
Журналист
Сегодня, 10:28
236
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