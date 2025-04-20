Токаев встретится Бердымухамедовым в Туркестане
Они обсудят перспективы дальнейшего укрепления казахско-туркменского партнерства.
Сегодня, 10:00
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Сегодня, 10:00Сегодня, 10:00
121Фото: Акорда
21–22 апреля в Туркестане состоится неформальная встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В ходе переговоров стороны обсудят перспективы дальнейшего укрепления казахско-туркменского стратегического партнерства, а также актуальные вопросы региональной повестки дня.
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