21–22 апреля в Туркестане состоится неформальная встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе переговоров стороны обсудят перспективы дальнейшего укрепления казахско-туркменского стратегического партнерства, а также актуальные вопросы региональной повестки дня.