  • 20 Апреля, 11:23
  • BAIGENEWS

Токаев встретится Бердымухамедовым в Туркестане

Они обсудят перспективы дальнейшего укрепления казахско-туркменского партнерства.

Сегодня, 10:00
АВТОР
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Акорда Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00
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Фото: Акорда

21–22 апреля в Туркестане состоится неформальная встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе переговоров стороны обсудят перспективы дальнейшего укрепления казахско-туркменского стратегического партнерства, а также актуальные вопросы региональной повестки дня.

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