Токаев встретился в Венгрии с казахстанскими студентами

В Будапеште глава государства побеседовал с казахстанскими студентами, которые обучаются в Венгрии, передаёт BaigeNews.kz.

Фото со встречи разместил Telegram-канал Борт №1.

Напомним, президент Казахстана находится в Венгрии с государственным визитом.

19 ноября он посетил футбольный матч Венгрия - Германия. 20 ноября встретился с президентом Венгрии и принял участие в инвестиционном круглом столе.