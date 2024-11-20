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Токаев встретился в Венгрии с казахстанскими студентами

Сегодня, 21:08
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t.me/bort_01 Сегодня, 21:08
Сегодня, 21:08
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Фото: t.me/bort_01

В Будапеште глава государства побеседовал с казахстанскими студентами, которые обучаются в Венгрии, передаёт BaigeNews.kz.

Фото со встречи разместил Telegram-канал Борт №1.

Напомним, президент Казахстана находится в Венгрии с государственным визитом.

19 ноября он посетил футбольный матч Венгрия - Германия. 20 ноября встретился с президентом Венгрии и принял участие в инвестиционном круглом столе.

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